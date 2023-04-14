В Україні запевняють, що злиті документи Пентагону не вплинуть на військові плани

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В Україні кажуть, що злиті документи Пентагону не вплинуть на українські військові плани. Це стосується і майбутнього контрнаступу.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк в інтервʼю The Wall Street Journal.

За його словами, витік документів «не має оперативного значення».

«Вони не впливають ані на лінію фронту, ані на плани Генштабу», — пояснив Подоляк.