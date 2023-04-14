Витік документів Пентагону: Угорщина може дозволити транзит зброї в Україну через своє небо

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Угорщина може відкрити свій повітряний простір для транзиту військової допомоги в Україну.

Про це пише Politico, посилаючись на документи Пентагону, які потрапили в соцмережі.

В одному з документів був план: українські пілоти мають летіти на гелікоптерах Мі-8, які отримали в рамках військової допомоги, з Хорватії до України через угорську територію.

У медіа зазначають, що якщо інформація виявиться правдою, то це доводить участь Угорщини у транзиті зброї, попри її обіцянки заборонити такі передачі.

Також цей документ може спростувати попередні повідомлення медіа про те, що Мі-8 спочатку вирушать до Польщі.

Запит від журналістів Politico Угорщина й Хорватія проігнорували.