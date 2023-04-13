Польща надіслала Німеччині офіційний запит на передачу Україні винищувачів МіГ-29 часів Холодної війни

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Польща звернулася до Німеччини з офіційним запитом на відправку винищувачів МіГ-29 часів Холодної до України.

Цю інформацію 13 квітня підтвердив уряд Німеччини, пише DW.

Польща вже відправила в Україну вісім літаків, що підтвердив президент Польщі Анджей Дуда в березні. Але ті, які вони хочуть доставити зараз, надходять зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки.

Літаки радянського виробництва раніше належали НДР, а у 2002 році 23 з них передали Польщі.

Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення щодо винищувачів ухвалять вже 13 квітня.