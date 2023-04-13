Польща надіслала Німеччині офіційний запит на передачу Україні винищувачів МіГ-29 часів Холодної війни
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Польща звернулася до Німеччини з офіційним запитом на відправку винищувачів МіГ-29 часів Холодної до України.
Цю інформацію 13 квітня підтвердив уряд Німеччини, пише DW.
Польща вже відправила в Україну вісім літаків, що підтвердив президент Польщі Анджей Дуда в березні. Але ті, які вони хочуть доставити зараз, надходять зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки.
Літаки радянського виробництва раніше належали НДР, а у 2002 році 23 з них передали Польщі.
Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення щодо винищувачів ухвалять вже 13 квітня.
- 3 квітня Польща оголосила про передачу Україні перших кількох МіГ-29, але точну кількість не називала. Тепер відомо, що їх було чотири. Після візиту Володимира Зеленського до польського президента Анджея Дуди оголосили про передачу ще десятьох винищувачів.
- 23 березня Словаччина вже передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Інші літаки передадуть найближчими тижнями. З міркувань безпеки анонсувати ці поставки не будуть. Однак деякі медіа писали, що Словаччина передасть 13 МіГ-29.
- Україна просить у союзників багатофункціональні винищувачі західного виробництва, такі як F-15, F-16 і F-18. Партнери наразі погодилися лише на тренування українських пілотів, зокрема це пообіцяли Британія, Польща та ще три країни, які тримають у секреті. Дискусії про підготовку до передачі західних літаків тривають.