Витік документів Пентагону: США вважають, що генсек ООН потурає росії
- Автор:
- Ліза Бровко
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Kuhlmann / Wikipedia
Вашингтон уважно стежив за генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем через підозри в його надмірній поступливості щодо росії.
Про це свідчать документи Пентагону, пише BBC.
В одному з файлів йшлося, що «Гутерреш настільки прагнув зберегти [чорноморську зернову] угоду, що був готовий піти назустріч інтересам росії» і нібито докладав зусиль, щоб покращити можливості російського експорту, «навіть коли це стосувалося російських юридичних чи фізичних осіб, які перебувають під санкціями».
У Пентагоні оцінили дії генсека ООН в лютому як такі, що підірвали широкі зусилля для притягнення росії до відповідальності за війну проти України.
ООН відреагувала на ці документи та заявила, що обурена подібними припущеннями. Представник ООН, який залишився анонімним, сказав журналістам, що організація робить «усе можливе», аби знизити ціни на продовольство, помʼякшити вплив російсько-української війни на найбідніші верстви населення світу тощо.
- 6 квітня стало відомо, що в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії. Опубліковані документи, схоже, відрізняються від початкового варіанту — там завищені американські оцінки втрат української армії та занижена імовірна кількість убитих росіян. Але фото графіків поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично. У Пентагоні проводять власне розслідування.
- 7 квітня стало відомо, що в мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади. У них ідеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і суперництво з Китаєм.
- 9 квітня Bellingcat повідомив, що документи з Пентагону почали зʼявлятися в інтернеті ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах, де спілкувалися фанати відеоігор.
- 10 квітня в Пентагоні підтвердили, що через витік документів публічною стала «дуже чутлива секретна» інформація.
- 13 квітня журналісти The Washington Post поговорили з імовірним членом чату в Discord, куди були надіслані понад сотні секретних документів Пентагону. Автори матеріалу припускають, що за цим стоїть «любитель зброї», який працював на військовій базі та ділився з друзями секретною інформацією.