«Беларускі Гаюн»: У Білорусі наразі розташовані 24 російських літаки та гелікоптери. Винищувачів МіГ-31К серед них немає

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У Білорусі станом на зараз базується лише 12 російських бойових літаків і 12 гелікоптерів. Серед них немає носіїв гіперзвукової ракети «Кинджал» — винищувачів МіГ-31К.

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

За її даними, усі літаки стоять на аеродромі «Барановичі» — там шість бомбардувальників Су-34 і два Су-24МР, а також чотири винищувачі Су-30/Су-30СМ. Ще 12 гелікоптерів Мі-8 та Мі-24 знаходяться на аеродромі «Мачулищі».

Авіаційне угруповання росіян у Білорусі скоротилося 6 квітня, коли до рф повернулися три винищувачі МіГ-31К і два винищувачі Су-30СМ. Саме через зльоти МіГ-31К по всій Україні оголошували тривогу.

Крім цього, 2 березня на ремонт після атаки дронів до росії повернувся радіолокаційний літак А-50У.