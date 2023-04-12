«Беларускі Гаюн»: У Білорусі наразі розташовані 24 російських літаки та гелікоптери. Винищувачів МіГ-31К серед них немає
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Скріншот з відео
У Білорусі станом на зараз базується лише 12 російських бойових літаків і 12 гелікоптерів. Серед них немає носіїв гіперзвукової ракети «Кинджал» — винищувачів МіГ-31К.
Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
За її даними, усі літаки стоять на аеродромі «Барановичі» — там шість бомбардувальників Су-34 і два Су-24МР, а також чотири винищувачі Су-30/Су-30СМ. Ще 12 гелікоптерів Мі-8 та Мі-24 знаходяться на аеродромі «Мачулищі».
Авіаційне угруповання росіян у Білорусі скоротилося 6 квітня, коли до рф повернулися три винищувачі МіГ-31К і два винищувачі Су-30СМ. Саме через зльоти МіГ-31К по всій Україні оголошували тривогу.
Крім цього, 2 березня на ремонт після атаки дронів до росії повернувся радіолокаційний літак А-50У.
- 26 лютого організація колишніх білоруських силовиків BYPOL повідомила про два вибухи на аеродромі «Мачулищі» під Мінськом. Було заявлено про атаку групи партизанів на російський радіолокаційний літак А-50, який коштує близько $330 млн.
- У BYPOL розповіли, що провели атаку двома коптерами, переробленими на дрони-камікадзе. Також було опубліковано відеозаписи розвідки аеродрому і безпосередньо підриву одного з дронів. BYPOL заявив, що вивіз виконавців атаки з Білорусі. 2 березня стало відомо, що пошкоджений А-50 з бортовим номером 43 відправили на ремонт до Таганрога.
- Із витоку документів Пентагону стало відомо, що за спробою підірвати російський розвідувальний літак на військовому аеродромі в Мачулищах у Білорусі могли стояти агенти СБУ, але у Києві про це не знали. У документах йдеться, що чиновники Служби безпеки України дійшли висновку, що спробу підриву літака А-50 організували агенти СБУ, які діяли всупереч наказам. Вашингтон дізнався про це, прослуховуючи співробітників СБУ.