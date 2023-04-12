Принц Гаррі відвідає коронацію Чарльза ІІІ, але без Меган Маркл

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Yui Mok - PA Images / Contributor / Getty Images

Принц Гаррі приїде на коронацію короля Чарльза III, але без Меган Маркл. Про це 12 квітня заявив Букінгемський палац, цитує BBC.

Коронація відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві, на ній буде понад дві тисячі гостей.

Принц Гаррі і Меган виступили з такою ж заявою: «Герцог Сассекський відвідає коронаційну службу у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Герцогиня Сассекська залишиться в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет».

6 травня буде четвертий день народження сина пари, принца Арчі.