Витік документів у США показав, що за спробою підірвати російський літак у Білорусі могли стояти агенти СБУ

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За спробою підірвати російський розвідувальний літак на військовому аеродромі у Мачулищах у Білорусі могли стояти агенти СБУ, але у Києві про це не знали.

Про це пише The Economist з посиланням на дані американської розвідки, які стали публічними після витоку документів.

У документах йдеться, що чиновники Служби безпеки України дійшли висновку, що спробу підриву літака А-50 організували агенти СБУ, які діяли всупереч наказам. Вашингтон дізнався про це, прослуховуючи співробітників СБУ.

Висновки містилися у документі з грифом «цілком таємно».