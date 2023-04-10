У Пентагоні підтвердили, що через витік документів публічною стала «дуже чутлива, секретна» інформація

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Thomas Hawk / Flickr

У Міністерстві оборони США ще оцінюють масштаби витоку документів. Але там уже кажуть, що публічною стала «дуже чутлива, секретна» інформація.

Про це на брифінгу розповів помічник голови Пентагону Кріс Мігер, пишуть CNN і Bloomberg.

За його словами, оприлюднена інформація становить «дуже серйозну загрозу для національної безпеки». Міноборони працює цілодобово, щоб зʼясувати масштаби витоку.

Він також розповів, що міністра оборони США Ллойда Остіна проінформували про витік документів ще 6 квітня, а від наступного дня він почав «щоденно скликати вищих керівників».

Крім того, протягом минулих вихідних посадовці США спілкувалися з союзниками і партнерами, з яких дехто також має стосунок до оприлюдненої інформації.