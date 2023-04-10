У Пентагоні підтвердили, що через витік документів публічною стала «дуже чутлива, секретна» інформація
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Thomas Hawk / Flickr
У Міністерстві оборони США ще оцінюють масштаби витоку документів. Але там уже кажуть, що публічною стала «дуже чутлива, секретна» інформація.
Про це на брифінгу розповів помічник голови Пентагону Кріс Мігер, пишуть CNN і Bloomberg.
За його словами, оприлюднена інформація становить «дуже серйозну загрозу для національної безпеки». Міноборони працює цілодобово, щоб зʼясувати масштаби витоку.
Він також розповів, що міністра оборони США Ллойда Остіна проінформували про витік документів ще 6 квітня, а від наступного дня він почав «щоденно скликати вищих керівників».
Крім того, протягом минулих вихідних посадовці США спілкувалися з союзниками і партнерами, з яких дехто також має стосунок до оприлюдненої інформації.
- 6 квітня стало відомо, що високопосадовці адміністрації Байдена повідомили журналістам американської газети The New York Times, що цього тижня в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії. За словами військових аналітиків, опубліковані документи, схоже, відрізняються від початкового варіанту — там завищені американські оцінки втрат української армії та занижена імовірна кількість убитих росіян. Це може свідчити про спробу дезінформації з боку Москви. Але фото графіків очікуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично. У Пентагоні проводять власне розслідування.
- 7 квітня стало відомо, що в мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади. У них ідеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і суперництво з Китаєм. 9 квітня Bellingcat повідомив, що документи з Пентагону почали зʼявлятися в інтернеті ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах, де спілкувалися фанати відеоігор.
- З документів також стало відомо про спроби «вагнерівців» придбати зброю в Туреччині, вплив Моссаду на протести проти судової реформи в Ізраїлі, а також спроби США тиснути на Ізраїль та Південну Корею, щоб вони надавали Україні військову допомогу. Крім цього, документи розкривають стан української ППО та процес обговорення в українському військово-політичному керівництві оборони Бахмуту.