Німеччина відмовить російським спортсменам у візах, якщо МОК допустить їх до міжнародних змагань

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Німеччина не видаватиме візи російським спортсменам для участі у змаганнях на її території, якщо Міжнародний олімпійський комітет допустить їх до спортивних заходів.

Як сказала міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, організатори великих спортивних змагань можуть контролювати участь спортсменів з росії за допомогою віз. У цьому випадку Німеччина діятиме «з чіткою позицією».

На думку Фезер, участь росіян у змаганнях з атлетики стане «ляпасом для українських спортсменів» і надасть путіну «майданчик для пропаганди».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав цю заяву.

«Я вітаю принципову позицію Ненсі Фезер щодо необхідності заборонити [вʼїзд] російським і білоруським спортсменам. Якщо міжнародні спортивні чиновники не дотримуються своїх принципів, відповідальні уряди повинні втрутитися та відмовити у вʼїзді спортсменам, які представляють війну та державну пропаганду», — написав Кулеба.