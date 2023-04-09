У злитих документах Пентагону є інформація про вплив Моссаду на протести проти судової реформи в Ізраїлі. У спецслужбі все заперечують

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Газета New York Times опублікувала секретні документи Пентагону, у яких йдеться, що Моссад підбурював своїх співробітників та інших ізраїльтян до протестів проти урядової судової реформи. Моссад заперечив такі звинувачення.

Про це пише The Jerusalem Post.

У документах вказано, що нібито зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю після консультації з генеральним прокурором дала дозвіл своїм працівникам приєднатися до протестів, але заборонила розповідати про місце роботи.

Моссад назвав ці звинувачення в американських звітах неправдивими та необґрунтованими, наголошуючи, що його високопосадовці не заохочують до антиурядових чи будь-яких інших демонстрацій.

У березні 2023 року сотні ексспівробітників Моссаду і п’ятеро колишніх керівників підписали заяву проти судової реформи. Утім, Моссад традиційно не займається внутрішніми соціальними та політичними дискусіями, зосереджуючись на глобальних питаннях.

В Ізраїлі вже 14-й тиждень поспіль тривають протести проти судової реформи, у яких беруть участь десятки тисяч людей.

Чому реформа спричинила конфлікт

Судова реформа, запропонована міністром юстиції Яривом Левіним, стала однією з найрезонансніших ініціатив нового уряду. Вона обмежує повноваження Верховного суду щодо законів і рішень уряду, а останньому віддає контроль за відбором суддів. Отже, більшість у парламенті зможе ухвалити закон, навіть якщо суд визнає його антиконституційним. Критики реформи кажуть, що цей крок руйнує ізраїльську систему стримувань і противаг та штовхає її до автократії.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав Нетаньягу досягти компромісу зі своїми політичними опонентами та відтермінувати суперечливу судову реформу, однак уряд все одно представив її в парламенті.

Справа Біньяміна Нетаньягу

Нетаньягу в Ізраїлі звинувачують у шахрайстві, корупції та державній зраді. Якщо суд визнає його винним у корупції, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Максимальне покарання за іншими пунктами обвинувачення становить три роки.

Він звинувачення відкидає, називаючи себе «жертвою полювання на відьом», а необхідність реформи мотивує надмірністю влади судової системи, зокрема нібито втручанням у політичні рішення.

Опоненти Нетаньягу вважають, що премʼєр мотивований особистою неприязню до правової системи та має глибокий конфлікт інтересів. Запропонована судова реформа, на їхню думку, може допомогти Нетаньягу уникнути обвинувального вироку або взагалі призвести до закриття судової справи.