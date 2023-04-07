ВАКС закрив справу проти нардепа Михайла Волинця. Її строк давності сплив

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Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження НАБУ за обвинуваченням нардепа від «Батьківщини» Михайла Волинця у недостовірному декларуванні — строк давності справи закінчився, її відкрили у квітні 2021 року.

Рішення він ухвалив 7 квітня.

Справа надійшла до суду у грудні 2022 року, а декларацію підозрюваний подав у березні 2021 року. У ВАСК пояснили, що коли покарання, передбачене статтею, менш суворе за обмеження волі, то строк давності становить два роки, а вони вже минули.