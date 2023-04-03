Twitter змінив іконку на логотип Dogecoin — вартість криптовалюти за годину зросла на 20%

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У Twitter замість традиційної пташки на місці логотипу зʼявилась іконка криптовалюти Dogecoin у вигляді собаки cіба-іну. Ось як це прокоментував власник соцмережі Ілон Маск.

Після цього вартість Dogecoin почала збільшуватися — максимальне зростання становило 24,8%, але потім курс дещо впав.

Чому керівництво Twitter вирішило розмістити іконку Dogecoin на головній сторінці соцмережі, достеменно невідомо.

Минулого тижня американський мільярдер Ілон Маск попросив суд відхилити позов, у якому його звинувачують в організації фінансової піраміди та маніпулюванні курсом Dogecoin. Заявники стверджували, що з 2019 року вони втратили близько $86 мільярдів після того, як бізнесмен почав рекламувати Dogecoin.