Японія розширила санкції проти росії, заборонивши експорт дронів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Японія розширила список санкцій проти росії за вторгнення в Україну.
Міністерство економіки і промисловості Японії заборонило експортувати в рф безпілотні, літальні та космічні апарати, авіаційні та корабельні двигуни, сталь, алюміній та вироби з них, будівельну техніку, оптичне та фотообладнання, електроустаткування, оптичне волокно, іграшки та інше.
- Раніше Японія наклала санкції на 48 людей та 73 організації, серед яких представники «ПВК Вагнера» та колаборанти, а також заборонила експорт вакцин і ядерних матеріалів до рф. У лютому цього року Японія приєдналася до обмежень цін на російські нафтопродукти.
- 30 березня було оголошено, що Японія виділить $400 мільйонів на відновлення інфраструктури України.