CNBC: Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона звільнить 85% персоналу. Компанія може припинити роботу

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Wikipedia / Jeff Foust

Каліфорнійська аерокосмічна компанія Virgin Orbit, яка належить британському мільярдеру Річарду Бренсону, до 3 квітня звільнить 675 співробітників — це 85% штату.

Про це пише CNBC із посиланням на аудіозапис гендиректора компанії Дена Харта.

Virgin Orbit не знайшла фінансування, тому змушена залишити лише сотню працівників. Усім звільненим обіцяють посприяти в пошуках нової роботи й виплатити допомогу, на яку піде $8,8 млн.

Є ризики, що в найближчому майбутньому компанія припинить роботу.

На тлі таких новин акції компанії одразу впали на 40% — до $0,34 за акцію. Після закриття торгів вони ще подешевшали — до $0,19 за акцію.

Virgin Orbit — це компанія із запуску супутників, що на 75% належить Річарду Бренсону. Вона шукала інвестиції, тоді як основний власник не захотів її фінансувати.