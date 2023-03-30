У Чернігівській області скоротять комендантську годину і довше продаватимуть алкоголь
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Чернігівській області скорочують комендантську годину — з 1 квітня вона триватиме з 00:00 до 04:00. Влада пояснила рішення початком посівної та збільшенням світлового дня.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус.
Також на Чернігівщині довше продаватимуть алкоголь. У закладах торгівлі — з 11:00 до 21:00, а в кафе та ресторанах — з 11:00 до 22:00.
Крім того, обласна влада дозволила вчитися очно у школах, які розташовані за 20 км від кордону з росією. Раніше дистанційно працювали всі школи за 40 і менше кілометрів від кордону.
- У березні комендантську годину скоротили в Києві та Київській області, на Полтавщині, Херсонщині та в Івано-Франківській області. З 3 квітня комендантську годину скорочують на Черкащині.