Азербайджан узяв під контроль Лачинський коридор, який був єдиною лінією комунікації між Вірменією та Нагірним Карабахом

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Sergei Bobylev / Contributor

Азербайджанська армія взяла під контроль Лачинський коридор, який був єдиною лінією комунікації між Вірменією та Нагірним Карабахом. Його утримували російські миротворці.

Про це пише Міноборони Азербайджану.

«У звʼязку з введенням в експлуатацію нової Лачинської дороги було взято під контроль кілька панівних висот, основних та допоміжних доріг, а також велику прикордонну територію між селами Джагазур та Забух Лачинського району», — зазначили там.

Таким чином Азербайджан фактично витіснив з Лачинського коридору російських миротворців, які повинні були контролювати його та забезпечувати комунікацію між Вірменією та Нагірним Карабахом.

У Вірменії спростували заяви, що нібито через Лачинський коридор перевозили військові вантажі.

«Це пропагандистська брехня, мета якої — легітимізувати можливу чергову ескалацію», — заявив премʼєр Нікол Пашинян.