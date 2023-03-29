У «Дії» стартувало нове опитування. Можна обрати склад Нацжурі на «Євробачення-2023»

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У застосунку «Дія» запустили нове опитування, в якому українцям пропонують проголосувати за членів національного журі на «Євробачення-2023».

Про це повідомили в Мінцифри.

Опитування вже стартувало. У ньому можуть взяти участь українці віком від 14 років. Щоб проголосувати, треба авторизуватися, перейти в «Послуги» і в розділ «Опитування». Після цього обрати одного з десяти кандидатів. Саме національне журі оцінюватиме виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі.

Серед кандидатів співачки ROXOLANA, Олена Гребенюк, Тоня Матвієнко, Світлана Тарабарова, засновник гурту ADAM Михайло Клименко, хореограф Амадор Лопес, співак Олександр Фоззі Сидоренко, музикант Олег Собчук, композитор Євген Хмара й танцівниця Олена Шоптенко.

Як тільки опитування закінчиться, сформують рейтинг з пʼяти кандидатів із найбільшою кількістю голосів, які й увійдуть до складу журі на «Євробаченні».