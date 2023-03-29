УПЦ МП не планує покидати Києво-Печерську лавру та хоче судитися

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Священники Української православної церкви Московського патріархату не хочуть покидати Києво-Печерську лавру. Вони вимагають суду.

Про це заявив керівник інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент, пише LIGA.net.

«У нас немає жодної юридичної підстави зараз залишати монастир. Жодного документа, який би зобовʼязував нас сьогодні залишити монастир не існує. Є документи, які говорять, що начебто 29 числа має закінчуватися договір, але не написано, що він закінчується 29 числа», — сказав він.

За його словами, це питання має вирішуватися в суді, але заповідник до суду не подавав. Тому комісія з опису речей у Лаврі нібито не зможе працювати, тому що «немає судового рішення».

На запитання, чи збираються представники УПЦ МП не пускати комісію на територію Лаври, він відповів: «Вони самі не прийдуть. У них немає повноважень».

Також представники УПЦ МП подали до суду на заповідник. У реєстрі судових рішень за 24 березня є ухвала Господарського суду Києва про самовідвід судді. А саму заяву до суду УПЦ МП подала на заповідник з вимогою визнати недійсним розірвання договору оренди.