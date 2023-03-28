На тимчасово окупованих територіях та в росії перебувають понад 4 тисяч українських дітей-сиріт
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Caleb Woods / Unsplash
На тимчасово окупованих територіях та в росіі перебувають 4 390 українських статусних дітей — це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Про це віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук заявила 28 березня під час телемарафону.
Вона зазначила, що через приховування росією будь-якої інформації про них до пошуку долучаються всі можливі відомства. Далі всі отримані матеріали передають до Міжнародного кримінального суду, який також розслідує ці злочини.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, у росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей (повернути вдалось трохи понад 300). Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер щодо чинного президента.
- Угорщина вже заявила, що не заарештовуватиме путіна, Південно-Африканська Республіка теж не хоче виконувати це рішення. Німеччина готова його заарештувати.