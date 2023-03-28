На тимчасово окупованих територіях та в росії перебувають понад 4 тисяч українських дітей-сиріт

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Caleb Woods / Unsplash

На тимчасово окупованих територіях та в росіі перебувають 4 390 українських статусних дітей — це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Про це віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук заявила 28 березня під час телемарафону.

Вона зазначила, що через приховування росією будь-якої інформації про них до пошуку долучаються всі можливі відомства. Далі всі отримані матеріали передають до Міжнародного кримінального суду, який також розслідує ці злочини.