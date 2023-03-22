«Укроборонпром» розгорнув за кордоном серійне виробництво артилерійського 122-мм снаряду

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Державний концерн «Укроборонпром», до того як став акціонерним товариством, налагодив за кордоном серійне виробництво артилерійського 122-мм снаряду та вже встиг відвантажити партію Збройним силам України.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Боєприпас розроблявся у кооперації з неназваною країною НАТО. Йдеться про снаряд, який використовується українською артилерією і призначений для самохідних установок та гаубиць радянського виробництва. Він підходить до причіпних гаубиць Д-30 (максимальна дальність ураження — 15 400 м) та САУ 2С1 «Гвоздика» (максимальна дальність — 15 200 м).

Боєприпас пройшов заводські випробування і відповідає необхідним тактико-технічним характеристикам, зауважили в Міноборони.