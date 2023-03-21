Ексзаступника міністра Лозинського відправили під цілодобовий домашній арешт
- Автор:
- Анна Холоднова
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Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід ексзаступнику міністра інфраструктури Василю Лозинському з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє «Суспільне».
ВАКС також відхилив клопотання про відвід судді Шкодіна. Раніше детективи Національного антикорупційного бюро зʼясували, що рідна сестра судді Шкодіна Ірина є співавторкою низки наукових робіт іншого фігуранта у справі — заступника директора з управління проєктами держінституту «УкрНДІводоканалпроєкт» Максима Бабенка.
Слідство вважає, що Лозинський нібито отримав хабар під час закупівлі обладнання для «УкрНДІводоканалпроєкту». Проте роль Бабенка у справі ще не встановили. Детективи вважають, що родичка судді може бути зацікавленою в тому, щоб Бабенка не притягували до відповідальності.
- 21 січня стало відомо, що заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського затримали. За даними Спеціальної антикорупційної прокуратури, він отримав хабар у $400 тисяч. Журналісти зазначали, що чиновник мав отримати відкат у розмірі $400 тисяч на закупівлі генераторів. Загальна сума тендеру становила 1,8 мільярда гривень.
- 22 січня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Кабмін звільнив Василя Лозинського з посади. А наступного дня ВАКС посадив Лозинського під домашній арешт.
- 17 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід Василю Лозинському. Його відправили під арешт на два місяці.