ГУР звільнив із полону українців, яких утримували в Сирії
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Співробітникам Головного управління розвідки вдалося визволити з полону та евакуювати українців, яких утримували у Сирії.
Про це повідомили у пресслужбі ГУР.
Додому повернули двох жінок і шістьох дітей. Воєнна розвідка не розкрила деталей операції, але раніше українок забирали з таборів «Родж» і «Аль-Голь», в яких тримають дітей та вдів бойовиків «Ісламської держави». Табори розташовані в Сирії та Іраку.
- У 2021 році Міноборони евакуювало з таборів «Родж» і «Аль-Голь» десятки дітей з матерями.
- 19 жовтня 2021 року, коли в Україну із Сирії повернули кримчанку та її чотирьох дітей, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Міноборони готується до фінальної операції з вивезення 11 сімей із сирійського табору.
- 22 листопада 2021 року голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що із сирійського табору для біженців вивезли ще трьох українок та 11 дітей.