В Ужгороді настоятеля Хресто-Воздвиженського кафедрального собору підозрюють у розпаленні релігійної ненависті
- Автор:
- Анна Холоднова
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СБУ
Служба безпеки України повідомила про підозу настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді. Його підозрюють у розпаленні релігійної ненависті.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
У грудні 2022 року священник неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня.
Правоохоронці задокументували понад сім випадків, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої щодо них. Це підтвердила судово-лінгвістична експертиза.
Настоятелю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).
Запобіжний захід ще не обрали — це питання вирішують.
- У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
- 9 грудня комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
- 1 лютого 2023 року в Держетнополітики підтвердили, що УПЦ МП підпорядковується Російській православній церкві.