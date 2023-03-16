В Ужгороді настоятеля Хресто-Воздвиженського кафедрального собору підозрюють у розпаленні релігійної ненависті

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СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозу настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді. Його підозрюють у розпаленні релігійної ненависті.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У грудні 2022 року священник неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня.

Правоохоронці задокументували понад сім випадків, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої щодо них. Це підтвердила судово-лінгвістична експертиза.

Настоятелю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

Запобіжний захід ще не обрали — це питання вирішують.