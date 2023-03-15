Мінкультури почало процес повернення Почаївської лаври під контроль держави

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Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП

Міністерство культури розпочало процес повернення Почаївської лаври на Тернопіллі під контроль держави. Договір оренди з УПЦ МП вже завершився.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону.

«Керівником державного заповідника подано позов до суду про те, щоб повернули церкву, з якою закінчилася угода про користування УПЦ МП на території Лаври», — розповів він.

За його словами, намісник монастиря УПЦ МП на території Почаївської лаври митрополит Володимир не пустив представників заповідника до церкви. Тому буде відкрито кримінальне провадження щодо перешкоджання користуванню майном держави.

«У Почаївській лаврі процес розпочався. Також будуть і деякі інші процеси щодо інших установ, де припинили діяти договори оренди чи користування відомими обʼєктами, що належать до історичної спадщини України», — пояснив міністр.

У листопаді 2022 року Служба безпеки України провела обшуки на території Почаївської духовної семінарії у Тернопільській області, яка розташовується на території лаври. Там знайшли пропагандистські матеріали, які заперечують існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність. Згодом в Українській греко-католицькій церкві заявили, що хочуть отримати право проводити богослужіння в Почаївській лаврі.