Колишнього голову «Нафтогазу» Андрія Коболєва зобовʼязали носити електронний браслет

Новини

Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

Вищий антикорупційний суд зобовʼязав колишнього голову «Нафтогазу» Андрія Коболєва носити електронний браслет.

Рішення суд ухвалив 14 березня.

Суддя частково задовольнила клопотання про зміну запобіжного заходу Коболєву. Прокурор просив арештувати його з альтернативою застави в розмірі 365 мільйонів гривень. Тобто суд наклав додатковий обовʼязок носити браслет, однак заставу залишив без змін — 229 мільйонів.