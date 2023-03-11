Велика Британія закликає спонсорів Олімпіади підтримати заборону на участь росіян
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- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Уряд Великої Британії закликав спонсорів Олімпійських ігор тиснути на Міжнародний олімпійський комітет, щоб не допустити участі росії та Білорусі в Олімпіаді 2024 року.
Про це пише The Guardian.
За інформацією видання, серед цих компаній були, зокрема, Coca-Cola, Intel, Samsung і Visa.
«Ми знаємо, що спорт і політика в росії та Білорусі тісно переплетені, і ми впевнені, що режимам у росії та Білорусі не можна дозволити використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях», — йдеться в листі міністра культури Великої Британії Люсі Фрейзер до спонсорів.
- 25 січня стало відомо, що російським і білоруським спортсменам рекомендували брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором. Водночас МОК перевірятиме кожного спортсмена на предмет дотримання правил Олімпійської хартії та Всесвітнього антидопінгового кодексу. Зокрема, від них вимагатимуть не підтримувати війну в Україні. У разі недотримання умов учасника усунуть. У відповідь на таку позицію Зеленський запросив голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха в Бахмут, щоб той зрозумів, що нейтральності не існує.
- Проти допуску росіян та білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні виступили 35 країн.
- Національний олімпійський комітет України підтримав можливий бойкот Олімпіади-2024, якщо туди допустять спортсменів із росії та Білорусі.