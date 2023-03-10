Зеленський заперечив причетність України до диверсій на «Північних потоках»

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Україна заперечує свою причетність до диверсій на російських газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2».

Про це президент України Володимир Зеленський заявив 10 березня під час пресконференції з премʼєр-міністром Фінляндії Санною Марін.

«Ми не маємо до цього ніякого відношення. [...] Українці точно цього не робили», — заявив Зеленський.

Метою поширення цієї інформації президент назвав «уповільнення допомоги Україні». Він додав, що Україна чітко розуміє, у якій інформаційній мережі це зʼявлялось, на яких медіамайданчиках яких держав, як це могло бути й звідки ця інформація могла поширитись.

«Вважаю, що це неправильно, це грає тільки на руку російській федерації або ще є якісь бізнес-групи, зацікавлені в тому, щоб не вводились потужні санкції, тому що страждає їхній бізнес. І ці групи можуть бути не тільки на території росії. Нам потрібно усвідомлювати, з чим ми боремось — це росія, але також боремося з тими людьми, які нічого, окрім грошей, не бачать», — додав Зеленський.