Парламент Грузії припинив розгляд законопроєкту про «іноагентів», проваливши голосування

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Парламент Грузії припинив розгляд законопроєкту про «іноземних агентів», який призвів до масових протестів. Проєкт у другому читанні підтримав лише один депутат, 35 виступили проти.

Засідання відбулося за лічені хвилини, без будь-яких коментарів, повідомляє «Ехо Кавказу».

Єдиним, хто підтримав документ, був Давид Самхарадзе, один із лідерів правлячої партії «Грузинська мрія».