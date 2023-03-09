Голова ОП: Імʼя військового, якого розстріляли росіяни, остаточно не встановили

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Імʼя українського військового, якого розстріляли росіяни на відео, остаточно не встановили. Наразі тривають експертизи.

Про це заявив журналістам голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Імʼя не встановлено, цим займаються Служба безпеки та Офіс генерального прокурора. Триває експертиза», — пояснив він.

За словами Єрмака, після закінчення експертиз про її результати повідомлять або очільник СБУ, або генеральний прокурор.