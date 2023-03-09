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«Народний» супутник, на який зібрав гроші фонд Притули, допоміг знищити тисячі одиниць техніки росіян

Автор:
Ангеліна Шеремет
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«Народний» супутник ICEYE, на який зібрав гроші Фонд Сергія Притули, допоміг виявити та знищити тисячі одиниць російської техніки.

Про це 9 березня повідомило Головне управління розвідки.

За 5 місяців використання космічного апарата вдалось виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7 321 об’єкт військової та спеціальної техніки, зокрема:

Значна частина з цього переліку знищена.