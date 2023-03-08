TikTok розробив план захисту даних користувачів у Європі, щоб запобігти блокуванню
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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konkarampelas / Pixabay
Компанія TikTok розробила план захисту персональних даних користувачів у Європі, щоб запобігти блокуванню. У США також посилюється тиск із вимогою заблокувати застосунок через можливе шпигунство на користь Китаю.
Про це пише The Guardian.
Компанія планує зберігати персональні дані користувачів на серверах в Ірландії та Норвегії. Щороку на це витрачатимуть €1,2 мільярда. Будь-яка передача даних за межі Європи обовʼязково перевірятиметься сторонньою IT-компанією.
Наразі TikTok зберігає дані на серверах у США та Сінгапурі. Компанія наражається на критику через свого китайського власника ByteDance. На Заході є занепокоєння, що китайський уряд має доступ до серверів TikTok.
- 15 грудня 2022 року Верхня палата Конгресу США (Сенат) проголосувала за заборону використовувати застосунок TikTok на телефонах та інших пристроях, що належать державним чиновникам, а 28 грудня Палата представників Конгресу заборонила встановлювати TikTok на всіх офіційних пристроях, які використовуються для роботи в Палаті та всіма її співробітниками.
- Білий дім дав урядовим установам 30 днів на видалення китайської програми TikTok з державних пристроїв і систем. Ідеться, зокрема, про Білий дім, Міністерство оборони, Міністерство внутрішньої безпеки та Державний департамент. Канада також оголосила про заборону використання застосунку на держпристроях.
- Уряд Нідерландів теж порадив державним службовцям не користуватися TikTok через побоювання, що дані користувачів у соцмережі не є конфіденційними. Через побоювання щодо безпеки даних Європейська комісія теж заборонила своїм працівникам користуватися цим застосунком.
- 23 грудня 2022 року материнська компанія платформи TikTok ByteDance визнала, що її співробітники неправомірно отримали доступ до даних двох закордонних журналістів — колишнього репортера BuzzFeed і кореспондента Financial Times.