TikTok розробив план захисту даних користувачів у Європі, щоб запобігти блокуванню

Новини

konkarampelas / Pixabay

Компанія TikTok розробила план захисту персональних даних користувачів у Європі, щоб запобігти блокуванню. У США також посилюється тиск із вимогою заблокувати застосунок через можливе шпигунство на користь Китаю.

Про це пише The Guardian.

Компанія планує зберігати персональні дані користувачів на серверах в Ірландії та Норвегії. Щороку на це витрачатимуть €1,2 мільярда. Будь-яка передача даних за межі Європи обовʼязково перевірятиметься сторонньою IT-компанією.

Наразі TikTok зберігає дані на серверах у США та Сінгапурі. Компанія наражається на критику через свого китайського власника ByteDance. На Заході є занепокоєння, що китайський уряд має доступ до серверів TikTok.