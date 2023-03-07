Адвокат: За колишнього очільника «Нафтогазу» Андрія Коболєва вносили половину суми застави

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За колишнього голову правління «Нафтогазу» вносили заставу — половину від потрібної суми.

Про це Андрій Коболєв та його захисники з компанії «Міллер» написали у Facebook.

Ідеться про 106 мільйонів гривень з потрібних 229. Заставу вносили на відкритий казначейський рахунок суду друзі Коболєва, які їх збирали в соціальних мережах.

Перед цим Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Коболєв не вніс заставу в 229 мільйонів у призначений 5-денний термін. Тепер Андрію Коболєву можуть переглянути запобіжний захід — прокуратура просить про арешт із альтернативним правом внесення застави в розмірі 365 мільйонів гривень.