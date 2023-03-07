НАБУ викликало на допит колишнього голову Нацбанку Кирила Шевченка. Він у розшуку
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Національне антикорупційне бюро викликало на допит колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка.
Допит відбудеться 16 березня. Шевченка запросили як підозрюваного.
- 4 жовтня 2022 року Кирило Шевченко подав у відставку з посади голови НБУ «з причин, повʼязаних зі здоровʼям». Президент схвалив це рішення.
- Уже 6 жовтня НАБУ повідомило про підозру Шевченку. Справа стосується періоду, коли він був головою правління Укргазбанку. Ідеться про схему виводу 206 мільйонів гривень протягом 2014—2019 років. Цього ж дня Верховна Рада звільнила Шевченка з посади голови Нацбанку.
- 24 жовтня Шевченка оголосили в розшук, а 8 грудня його заочно заарештували. За даними журналістів, Шевченко перебуває у Відні.