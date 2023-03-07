У Польщі уточнили, що Patriot поки не прибули до України. Помилка сталась через проблеми з перекладом

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Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак говорив не про те, що Україна вже отримала ЗРК Patriot, а про те, що позитивне рішення про передачу Києву цієї системи ухвалили завдяки зусиллям Польщі.

Про це Укрінформу повідомили у Міністерстві національної оборони Польщі.

«Намір віцепремʼєр-міністра, міністра національної оборони Маріуша Блащака полягав у тому, щоб вказати [в інтервʼю La Razon], що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу батареї Patriot», — повідомили в Міністерстві, підкресливши, що перші польські танки Leopard вже в Україні.

Міністерство національної оборони Польщі додало, що згадка в інтервʼю польського міністра про отримання Україною ЗРК Patriot, очевидно, повʼязана з помилкою під час перекладу.