Мін’юст США дозволив притягнути Дональда Трампа до відповідальності у суді через штурм Капітолія
- Автор:
- Анна Холоднова
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Samuel Corum / Stringer / Getty Images
Міністерство юстиції США вперше дозволило притягнути колишнього президента Дональда Трампа до відповідальності у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
Про це пише The Washington Post.
Двоє офіцерів Капітолійської поліції США, а також 11 членів Палати представників Демократичної партії намагаються притягнути Трампа до відповідальності у суді за фізичні та психологічні травми, яких вони зазнали під час заворушень.
Вони подали позов на підставі ухваленого після Громадянської війни США закону. Він дозволяє відшкодування держслужбовцям, яким перешкоджають виконувати обовʼязки силою, погрозами або залякуванням.
Трамп, який закликав своїх прихильників «боротися, як у пеклі», щоб не дозволити Конгресу затвердити результати виборів президента, пізніше стверджував, що має абсолютний імунітет, наданий президенту на час виконання офіційних обовʼязків — і тому не може відповідати у суді.
Але Міністерство юстиції США ухвалило, що мова, «спрямована на підбурювання до неминучих протизаконних дій» або «здатна підбурювати до таких дій», не може бути захищена першою поправкою до Конституції США. Окружний суд, який вперше розглянув цей позов, уже постановив, що перша поправка не захищає Трампа.
- 6 січня 2021 року у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що в нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- Під час відкритого засідання комісії Сенату США, яка розслідує події 6 січня 2020 року, дали свідчення люди, які були причетні до процесу підрахунку голосів. Вони сказали, що в ніч виборів задовго до завершення підрахунку голосів Дональд Трамп публічно заявив про перемогу, а потім продовжував наполягати на цьому, попри офіційні дані.
- Трампу також загрожує кримінальне переслідування з боку Міністерства юстиції за його спроби скасувати результати президентських перегонів 2020 року.