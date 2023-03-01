У Twitter заборонили «бажати зла». Соцмережа посилила правила щодо насильницьких висловлювань

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У компанії Twitter почали працювати доповнені правила щодо «насильницьких висловлювань». Це перше посилення правил за директорства Ілона Маска.

Про це Twitter повідомила у себе на сторінці.

Тепер користувачам заборонено «бажати зла» та висловлювати подібні почуття.

«Це включає (але не обмежується цим) побажання смерті, страждання від хвороб, трагічних подій або інших фізично шкідливих наслідків», — ідеться в повідомлені.

Раніше подібні твіти не суперечили політиці компанії.

Крім цього, тепер не можна погрожувати цивільним будинкам і прихисткам, а також інфраструктурі, яка має важливе значення для повсякденної, громадської чи ділової діяльності.

За порушення нових правил користувачів можуть заблокувати або змусити видалити твіт.

Після запуску оновлень у роботі Twitter стався глобальний збій, який спостерігається і в Україні.

У більшості випадків користувачі скаржаться на роботу додатку (55%) та труднощі з користуванням сайту Twitter (38%). У решти користувачів виникли проблеми зі з'єднанням із сервером.

Станом на 12:39 про не коректну роботу соцмережі повідомили 4,5 тисячі користувачів.

Про збої в роботі повідомляють користувачі із США, Великої Британії, Європи та Азії.