У Twitter заборонили «бажати зла». Соцмережа посилила правила щодо насильницьких висловлювань
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Videvo
У компанії Twitter почали працювати доповнені правила щодо «насильницьких висловлювань». Це перше посилення правил за директорства Ілона Маска.
Про це Twitter повідомила у себе на сторінці.
Тепер користувачам заборонено «бажати зла» та висловлювати подібні почуття.
«Це включає (але не обмежується цим) побажання смерті, страждання від хвороб, трагічних подій або інших фізично шкідливих наслідків», — ідеться в повідомлені.
Раніше подібні твіти не суперечили політиці компанії.
Крім цього, тепер не можна погрожувати цивільним будинкам і прихисткам, а також інфраструктурі, яка має важливе значення для повсякденної, громадської чи ділової діяльності.
За порушення нових правил користувачів можуть заблокувати або змусити видалити твіт.
Після запуску оновлень у роботі Twitter стався глобальний збій, який спостерігається і в Україні.
У більшості випадків користувачі скаржаться на роботу додатку (55%) та труднощі з користуванням сайту Twitter (38%). У решти користувачів виникли проблеми зі з'єднанням із сервером.
Станом на 12:39 про не коректну роботу соцмережі повідомили 4,5 тисячі користувачів.
Про збої в роботі повідомляють користувачі із США, Великої Британії, Європи та Азії.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення Ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи працівникам звільненням.
- Також Ілон Маск заявив, що планує приділяти менше часу соцмережі. Тому він хоче знайти нового керівника — «дурня, який візьметься за цю роботу» — до кінця 2023 року.
- Відтоді як Ілон Маск придбав Twitter Inc., компанія почала регулярно ігнорувати сплату за оренду приміщень та надання інших послуг. The Wall Street Journal писав, що орендодавці, консультанти та продавці за останній час висунули скарги на понад $14 мільйонів плюс відсотки. Ідеться щонайменше про девʼять судових процесів.