Світовий банк: Землетруси в Туреччині завдали збитків на $34 мільярди. Це 4% ВВП країни

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Землетруси в Туреччині завдали країні збитків на $34 мільярди. Ця сума еквівалентна 4% турецького ВВП за 2021 рік.

Про це пише пресслужба Світового банку.

Згідно з опублікованим звітом, два дуже сильні землетруси завдали Туреччині прямої фізичної шкоди на суму близько $34,2 мільярда. Водночас витрати на відновлення та реконструкцію будуть набагато вищими, потенційно вдвічі, бо втрати ВВП, повʼязані з економічними потрясіннями, також додадуться до вартості збитків від землетрусів.

Крім цього, на збитки вплинуть і афтершоки, які досі не вщухли.

Світовий банк оцінив лише прямі збитки для Туреччини без урахування недоотримання коштів. 53% збитків зазнали житлові будівлі, 28% — нежитлові та 19% — інфраструктура, як-от дороги, комунікації, каналізації тощо.