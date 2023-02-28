Ілон Маск повернув собі статус найбагатшої людини світу. Допомогли акції Tesla

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Американський бізнесмен Ілон Маск повернув собі статус найбагатшої людини світу після нетривалої його втрати. Його позицію тимчасово займав француз Бернар Арно.

Про це повідомляє Bloomberg.

Статки Маска збільшились завдяки 70-відсотковому зростанню курсу акцій Tesla цього року. Курс зріс приблизно на 100% від свого внутрішньоденного мінімуму 6 січня.

Tesla також виграла від збільшення попиту на електромобілі після зниження цін на кілька моделей.

На Нью-Йоркській біржі акції компанії 27 січня подорожчали на 5,5% — до $207,63, збільшивши чистий капітал Маска до $187,1 мільярда.

Це перевищує статки у $185,3 мільярда 73-річного французького магната Арно, який стоїть за потужною компанією LVMH, що торгує предметами розкоші.