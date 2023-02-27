Twitter звільнив ще 200 своїх співробітників. Це близько 10% персоналу

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Компанія Twitter звільнила щонайменше 200 співробітників. Це близько 10% із приблизно двох тисяч, які все ще працюють у компанії. Коли у жовтні 2022 року американський мільярдер Ілон Маск придбав соцмережу, там було 7 500 працівників.

Про це The New York Times повідомили троє людей, знайомих із ситуацією.

Пʼятеро нинішніх і колишніх співробітників розповіли, що їхню внутрішню службу обміну повідомленнями у програмі Slack перевели в автономний режим — це завадило співробітникам спілкуватися один з одним та шукати потрібні дані всередині компанії.

У суботу ввечері деякі співробітники виявили, що не мають доступу своїх облікових записів корпоративної електронної пошти та ноутбуків — це стало першим натяком на те, що знову звільняють людей.

За даними джерел The New York Times, у Twitter скоротили менеджерів із продуктів, спеціалістів із обробки даних та інженерів, а команда відділу монетизації зменшилася із 30 до восьми людей.