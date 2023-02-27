Twitter звільнив ще 200 своїх співробітників. Це близько 10% персоналу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Компанія Twitter звільнила щонайменше 200 співробітників. Це близько 10% із приблизно двох тисяч, які все ще працюють у компанії. Коли у жовтні 2022 року американський мільярдер Ілон Маск придбав соцмережу, там було 7 500 працівників.
Про це The New York Times повідомили троє людей, знайомих із ситуацією.
Пʼятеро нинішніх і колишніх співробітників розповіли, що їхню внутрішню службу обміну повідомленнями у програмі Slack перевели в автономний режим — це завадило співробітникам спілкуватися один з одним та шукати потрібні дані всередині компанії.
У суботу ввечері деякі співробітники виявили, що не мають доступу своїх облікових записів корпоративної електронної пошти та ноутбуків — це стало першим натяком на те, що знову звільняють людей.
За даними джерел The New York Times, у Twitter скоротили менеджерів із продуктів, спеціалістів із обробки даних та інженерів, а команда відділу монетизації зменшилася із 30 до восьми людей.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення Ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи працівникам звільненням.
- Також Ілон Маск заявив, що планує приділяти менше часу соцмережі. Тому він хоче знайти нового керівника — «дурня, який візьметься за цю роботу» до кінця 2023 року.
- Відтоді як Ілон Маск придбав Twitter Inc., компанія почала регулярно ігнорувати сплату за оренду приміщень та надання інших послуг. The Wall Street Journal писав, що орендодавці, консультанти та продавці за останній час висунули скарги на понад $14 мільйонів плюс відсотки. Ідеться щонайменше про девʼять судових процесів.