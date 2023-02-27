У Туреччині знову стався землетрус, загинула людина
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Туреччині, у місті Малатья стався землетрус магнітудою 5,6, одна людина загинула, ще 69 постраждали.
Про це повідомляє Anadolu.
Землетрус, який відчувався і в довколишніх провінціях, стався на глибині 6,96 кілометра. Від землетрусу на деяких пошкоджених будинках утворилися умʼятини.
Попередньо зруйновані 22 будівлі, з-під завалів вдалось врятувати 5 людей.
- Уранці 6 лютого в Туреччині та Сирії стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Поштовхи відчувалися в Греції, Йорданії, Ізраїлі, Іраці, Болгарії, Румунії, Грузії та Єгипті. Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії вже перевищила 50 тисяч людей.