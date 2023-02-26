ЗМІ: Хорватія планує передати Україні 14 гелікоптерів. Їх вже зняли з балансу

Новини

Збройні сили Хорватії вивели зі свого складу 12 гелікоптерів Мі-8МТВ-1 і два Мі-8Т. Їх планують передати Україні.

Про це пише Jutarnii list із посиланням на власні джерела.

Зараз із гелікоптерів знімають маркування та проводять ремонт. Вони можуть бути готові до транспортування за 10 днів.

Хорватська влада цю інформацію не підтверджує, оскільки називає військову допомогу для України закритою. За даними журналістів, сім гелікоптерів частково розберуть і доставлять наземним шляхом, а решта сім полетять до Польщі.