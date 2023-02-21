Дівчинку, яка народилася під завалами будинку під час землетрусів у Сирії, удочерили її тітка і дядько
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Дівчинку, яка народилася під уламками будівлі в Сирії під час землетрусу, удочерили її тітка і дядько.
Про це пише BBC.
Перед цим тест ДНК підтвердив, що тітка є кровною родичкою дівчинки. За словами лікарів, дитина почувається добре. Ії назвали Афраа на честь покійної матері.
«Тепер вона одна з моїх дітей, і для мене немає різниці між нею та рідними дітьми», — сказав журналістам дядько дівчинки Халіл аль Саваді. Поки Афраа два тижні була в лікарні, він хвилювався, що хтось може викрасти її, адже протягом цього часу дуже багато людей пропонували вдочерити дівчинку.
Будинок Саваді та його дружини Гали також був зруйнований під час землетрусу, зараз вони живуть у двоюрідних братів.
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