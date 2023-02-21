Держкіно та Олена Гончарук не підписали контракт про керівництво Довженко-Центру. Ось її позиція
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Андрій Бойко / «Бабель»
Державне агентство з питань кіно та Олена Гончарук, яка вдруге перемогла в конкурсі на посаду гендиректора Довженко-Центру, не підписали контракт.
Про це в коментарі «Бабелю» повідомила сама Гончарук.
За її словами, сторони не дійшли згоди за деякими пунктами контракту.
«Документ передбачає не тільки мої обовʼязки, але й права. І там є пункти, з якими я не згодна. Тому ми взяли час на вивчення контракту та внесення до нього коментарів. За нормами на підписання контракту дається два місяці, і всі сторони зацікавлені в цьому», — зазначила Гончарук.
Насправді, нічого критичного не сталося. Гончарук просто взяла час, щоб вивчити документ, оскільки не встигла з ним повністю ознайомитись після отримання.
Олена Гончарук з 2021 року керувала Довженко-Центром, а до цього працювала на посаді керівника Музею кіно Довженко-Центру.
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