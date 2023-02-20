Антикорупціонер Шабунін відповів на слова міністра оборони Резнікова про особисту помсту
- Автор:
- Анна Холоднова
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Соколовська Інна / УНІАН
Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін назвав брехнею припущення міністра оборони Олексія Резнікова про особисту помсту за переведення з Міноборони назад до Тероборони.
Про це Шабунін написав у своєму Facebook.
За його словами, міністр сказав неправду, бо намагається звести скандал з переплатами за продукти для військових до помсти.
«У Телеграм-каналах розганяють шматок інтервʼю міністра Резнікова про мене. Хочу його прокоментувати, бо бачу, як успішно триває кампанія з відбілювання міністра і нівелювання наслідків скандалу з недоброчесними закупівлями в Міноборони. Резніков заявив, що я: «... зробив допис на Facebook, де прощається зі своїми побратимами і посестрами, бо він у важкому котлі, а насправді ж у теплому і безпечному місці», — написав Шабунін і попросив Резнікова оприлюднити той його допис.
«Бо якщо такого допису не було (а його не було), то ці слова Резнікова — чергова брехня, якою міністр намагається звести скандал з переплатами за харчі для військових до вигаданої «особистої помсти», — додав він.
Також Шабунін дорікнув Резнікову, що за місяць після публікації розслідування міністр оборони, попри обіцянки, так і не оприлюднив ані уточнених контрактів, ані накладних, які б підтвердили зменшення завищених цін.
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