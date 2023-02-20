У Буркіна-Фасо оголосили про завершення французької військової місії. На їхнє місце можуть прийти найманці з «ПВК Вагнера»

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Flickr / U.S. Army Southern European Task Force, Africa

У Буркіна-Фасо оголосили про офіційне завершення операцій французької армії на її території. У таборі французьких спецпризначенців спустили прапор Франції.

Про це пише Reuters.

Минулого місяця влада Буркіна-Фасо дала Франції місяць на виведення своїх військ, оскільки військова угода між країнами завершилася. Французи допомагали боротися з повстанцями.

Відхід близько 400 французьких військових відбувається на тлі погіршення відносин та прохання Буркіна-Фасо до Франції відкликати посла.

Минулого року місцеві жителі активно виходили на протести проти французьких військових через те, що ті нібито недостатньо ефективно боролися з повстанцями. Деякі з них виходили з російськими прапорами.

Вихід французів із Буркіна-Фасо може свідчити про те, що влада в країні, яка наразі належить військовій хунті, звернеться по допомогу до росії, а точніше до «ПВК Вагнера». Представники американської розвідки ще влітку 2022 року казали, що золоті копальні Буркіна-Фасо, недавній переворот, відсутність безпеки можуть зробити країну головною мішенню для бойовиків.