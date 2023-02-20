«Маю зробити висновки». Резніков розкрив зміст розмови з президентом, де його попросили залишитися на посаді

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Reuters

Міністр оборони Олексій Резніков в інтервʼю «Бабелю» заявив, що з ним не обговорювали перехід до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, але він розмовляв з президентом і розкрив зміст цієї розмови.

«Зі мною жодної розмови про Міністерство стратегічних галузей промисловості не було, це не моя історія. А займатися тим, чим я не вмію — не хочу і не буду», — зазначив він.

Резніков не знає, чому голова фракції «слуг» Давид Арахамія оголосив перед депутатами про рокіровку глави Міноборони, якщо це ще не було узгоджено.

«Мені важко коментувати, у мене з Давидом немає недружніх стосунків, ми з ним теж з Aspen. Давайте я не буду коментувати», — додав він.

Міністр каже, що мав розмову з президентом.

«У нас була розмова з президентом про те, що ми продовжуємо співпрацю зі мною як з міністром оборони. Але я маю зробити висновки з цієї ситуації, тобто це мають бути кадрові рішення, тому що без оновлення команди буде важко працювати. За рекомендацією президента я оновлюю команду на рівні заступників міністра. А потім це піде по департаментах і так далі», — пояснив глава МО і додав, що термін його перебування на посаді не був предметом розмови.