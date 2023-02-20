Міністр оборони Резніков розповів про тип та кількість винищувачів, які хоче отримати Україна

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Reuters

Україна вважає оптимальним для себе отримання винищувачів F-16.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, у питанні бойових літаків Україна відштовхується від того, літаків якої платформи найбільше у її партнерів. «До них є найбільше запчастин і всього, що потрібно для обслуговування. Які платформи будуть спроможні злітати й сідати на наших аеродромах, які системи ми швидше опануємо. Які системи дозволяють бачити не менше ніж Су-35 у росіян і які ракети можуть вражати на відстані 150 км і далі», — пояснив міністр.

За його словами, командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що оптимальними для України були б винищувачі F-16, за ними — шведські Gripen, а також британські, французькі й німецькі літаки. Резніков припустив, що базовим буде якийсь один тип літака, а до нього в підтримку буде декілька інших, як у випадку із західними танками, де основними мають стати німецькі танки Leopard.

Резніков також додав, що Україна не проти отримати радянські МіГ-29, але вони значно поступаються за своїми характеристиками російським винищувачам. Крім того, міністр заявив, що Україні вдалося розвʼязати проблему неготовності вітчизняних аеродромів до прийняття F-16.

Міністр оцінив і кількість бойових літаків, які б могла отримати Україна. «Звісно, ми спершу боротимемося за пів сотні, а потім — за сотню. Реалістично, якби ми мали сотню літаків з різними можливостями виконання задач — це був би непоганий кейс. І він реалістичний, бо кожна країна може дати 10—15 штук, і це не зменшить їхню обороноздатність», — підкреслив Резніков.