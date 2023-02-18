Міністр оборони Британії Бен Воллес: Україна зможе отримати винищувачі Eurofighter Typhoon лише після війни
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Велика Британія виключає швидке постачання Україні сучасних винищувачів — вони будуть точно не на цьому етапі війни й не через шість місяців.
Про це міністр оборони Британії Бен Воллес розповів в інтервʼю німецькому виданню Der Spiegel.
Він додав, що ця позиція є «консенсусом серед західних партнерів». За словами Воллеса, сучасні літаки на кшталт Eurofighter Typhoon можуть поставити в Україну лише після війни, бо підготовка пілотів займає багато часу.
«Проте з нашою принциповою готовністю зробити цей крок у якийсь момент, ми ще раз сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це необхідно», — сказав Воллес.
Також міністр застеріг від завищених очікувань від нещодавно ухваленого рішення про поставки танків до України: «Звичайно, танки зроблять українців сильнішими, але вони не чарівне зілля».
- 13 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс може надати Україні сучасні бойові літаки для самозахисту. Також він наголосив, що Україна потребує термінової допомоги в озброєнні, оскільки росія, схоже, уже розпочала масштабний наступ.
- Наприкінці січня в Польщі заявили, що готові передати Україні винищувачі F-16 у координації з союзниками по НАТО. Британія вже погодилася почати навчати українських пілотів-винищувачів, але конкретики щодо надання винищувачів немає.