Міністр оборони Британії Бен Воллес: Україна зможе отримати винищувачі Eurofighter Typhoon лише після війни

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Велика Британія виключає швидке постачання Україні сучасних винищувачів — вони будуть точно не на цьому етапі війни й не через шість місяців.

Про це міністр оборони Британії Бен Воллес розповів в інтервʼю німецькому виданню Der Spiegel.

Він додав, що ця позиція є «консенсусом серед західних партнерів». За словами Воллеса, сучасні літаки на кшталт Eurofighter Typhoon можуть поставити в Україну лише після війни, бо підготовка пілотів займає багато часу.

«Проте з нашою принциповою готовністю зробити цей крок у якийсь момент, ми ще раз сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це необхідно», — сказав Воллес.

Також міністр застеріг від завищених очікувань від нещодавно ухваленого рішення про поставки танків до України: «Звичайно, танки зроблять українців сильнішими, але вони не чарівне зілля».