Дуда: Польща розгляне питання передачі Україні винищувачів Міг-29

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Польща розгляне питання передачі Україні винищувачів МіГ-29, які є на озброєнні польської армії.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтервʼю Укрінформу.

Польський лідер розповів, що якщо без емоцій поглянути на питання надання Україні літаків F-16, то підготовка пілотів є довготривалим процесом. Натомість, якщо Києву надаватимуться літаки МіГ-29 чи, наприклад, літаки Су, то українські пілоти «готові літати на них практично відразу».

«Насправді вони могли би на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання», — наголосив президент.

Дуда також пояснив, що в Польщі просто замало винищувачів F-16, щоб передавати їх Україні, і в цьому проблема.

«Для нас це складний момент, адже ми самі очікуємо на літаки. Звичайно, якщо серед країн НАТО буде створено широку авіаційну коаліцію, то ми, безумовно, також приєднаємося до неї. Але рішення, за якою формулою це відбудеться, ми маємо обговорити з нашими союзниками», — резюмував президент Польщі.