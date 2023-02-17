TikTok планує відкрити два центри обробки даних у Європі, щоб зменшити занепокоєння щодо витоку даних
- Автор:
- Анна Холоднова
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Videvo
Китайська медіаплатформа TikTok планує відкрити ще два центри обробки даних у Європі, щоб зменшити занепокоєння щодо безпеки даних користувачів і помʼякшити тиск на компанію з боку регуляторів.
Про це пише Reuters.
Менеджер європейських операцій Tiktok Річ Вотерворт повідомив, що плани компанії щодо створення нового центру обробки даних в Ірландії перебувають на стадії завершення.
Дані користувачів TikTok у Європі почнуть переміщувати до нових центрів цього року. Цей процес триватиме до 2024 року. Як повідомили в компанії, із серпня 2022-го по січень 2023 року в середньому 125 мільйонів європейців користувалися Tiktok щомісяця.
- 15 грудня 2022 року Верхня палата Конгресу США (Сенат) проголосувала за заборону використовувати застосунок TikTok на телефонах та інших пристроях, що належать державним чиновникам, а 28 грудня Палата представників Конгресу заборонила встановлювати TikTok на всіх офіційних пристроях, які використовуються для роботи в Палаті та всіма її співробітниками.
- Уряд Нідерландів теж порадив державним службовцям не користуватися TikTok через побоювання, що дані користувачів у соцмережі не є конфіденційними.
- 23 грудня 2022 року материнська компанія платформи TikTok ByteDance визнала, що її співробітники неправомірно отримали доступ до даних двох закордонних журналістів — колишнього репортера BuzzFeed і кореспондента Financial Times.
- На початку лютого соціальна мережа TikTok виявила та заблокувала 1 682 акаунти, які розповсюджували російську пропаганду про війну в Україні на європейську аудиторію.